版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 08:16 BJT

芝加哥期市：小麦连升第六日，因饲料需求增加

-----------------------------2335GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 712.25 2.25 +0.32% +1.24% 729.96 53

CBOT玉米 711.25 1.00 +0.14% -0.42% 696.83 69

CBOT大豆 1448.25 1.25 +0.09% -1.40% 1448.88 44

CBOT稻米 $14.84 $0.06 +0.41% -2.59% $15.83 17

美国原油 $92.32 -$0.20 -0.22% -0.24% $94.12 51

汇率

欧元/美元 $1.296 $0.000 -0.04% -0.59%

美元/澳元 1.029 0.000 -0.04% -0.26%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪/李爽; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐