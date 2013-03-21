芝加哥期市：玉米期货六个交易日来首次下跌，小麦期货脱离一个月高位

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
CBOT小麦期货5月合约 下跌0.24%至每蒲式耳7.34-1/4美元。周三收高1.94%，当天日高7.37美元为2月21日以来的最高位。
大豆期货5月合约 上涨0.42%至每蒲式耳14.25-3/4美元，周三上涨0.92%。
玉米合约下跌0.1%至每蒲式耳7.38-3/4美元。上交易日上涨0.55%，盘中日高7.33美元为2月5日以来的最高位。
美国小麦出口近期料进一步增加，因澳洲与黑海地区歉收后，当地供应商可供全球市场的剩余库存不多。
玉米走势受到库存紧俏局面支撑。库存紧张预计会在美国农业部3月28日的季度库存报告中进一步得到证实。美国农业部当日亦将发布美国作物种植预测报告。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 隋芬; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。