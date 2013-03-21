芝加哥期市：玉米期货六个交易日来首次下跌，小麦期货脱离一个月高位

CBOT小麦期货5月合约 下跌0.24%至每蒲式耳7.34-1/4美元。周三收高1.94%，当天日高7.37美元为2月21日以来的最高位。

大豆期货5月合约 上涨0.42%至每蒲式耳14.25-3/4美元，周三上涨0.92%。

玉米合约下跌0.1%至每蒲式耳7.38-3/4美元。上交易日上涨0.55%，盘中日高7.33美元为2月5日以来的最高位。

美国小麦出口近期料进一步增加，因澳洲与黑海地区歉收后，当地供应商可供全球市场的剩余库存不多。

玉米走势受到库存紧俏局面支撑。库存紧张预计会在美国农业部3月28日的季度库存报告中进一步得到证实。美国农业部当日亦将发布美国作物种植预测报告。(完)

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