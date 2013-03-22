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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 09:21 BJT

芝加哥期市：大豆期货小跌，玉米较七周高位略走低

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 728.75 0.00 +0.00% -0.99% 721.47 60

CBOT玉米 731.25 -1.75 -0.24% -0.17% 699.84 55

CBOT大豆 1448.00 -1.00 -0.07% +1.99% 1440.64 48

CBOT稻米 $14.79 $0.00 +0.00% +0.44% $15.57 43

美国原油 $92.51 $0.06 +0.06% -0.48% $93.37 49

汇率

欧元/美元 $1.290 $0.001 +0.05% -0.22%

美元/澳元 1.044 0.000 +0.02% +0.62% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/李爽; 审校 张涛/张荻)

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