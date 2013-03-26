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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 09:37 BJT

芝加哥期市：玉米期货小幅走低，市场焦点转向美国农业部库存报告

小麦承受压力，因良好天气提振作物前景。周末中西部地区多地降雪量超过30厘米，这将补充土壤水分。去年美国遭遇50年来最严重的旱灾，迄今土壤湿度依然不足。

不过，美国大平原南部的一些干旱地区降雨量低于预期，同时低温可能损害了正结束冬季休眠期的小麦作物。

美国农业部(USDA)将在周四发布最新的季度谷物库存和年度种植状况报告。分析师平均预计USDA料公布玉米季度库存量为15年来最低，大豆库存为9年最低。小麦种植面积料增加1%。

投资基金据称买入7,000口玉米合约，并出售了1,000口小麦合约和1,000口大豆合约。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/洪曦; 审校 戴素萍/程琳)

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