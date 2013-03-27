芝加哥期市：玉米期货连跌第二日，受美国农业部种植意向报告预期打压

3月小麦期货 下跌0.27%，报每蒲式耳7.29-1/2美元。周二收高0.58%。

美国农业部周四报告料公布玉米播种面积达到77年来最大。

油世界将巴西和阿根廷大豆作物预估下调，而顾问机构Agroconsult提高了巴西大豆的预估。

分析师表示，巴西物流问题令大豆受到支撑。

巴西大豆收获量料创纪录高位，收获工作也约完成了三分之二，但港口运输延迟时间要长达65天。

美国墨西哥湾地区大豆现货价格升至近两周最高水平。

MDA Weather Services周二表示，本周稍早的低温气候有可能对美国大平原一部分硬红冬麦造成伤害，此外干旱问题也是挥之不去。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 石冠兰)