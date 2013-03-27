芝加哥期市：玉米期货连跌第二日，受美国农业部种植意向报告预期打压

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
3月小麦期货 下跌0.27%，报每蒲式耳7.29-1/2美元。周二收高0.58%。
美国农业部周四报告料公布玉米播种面积达到77年来最大。
油世界将巴西和阿根廷大豆作物预估下调，而顾问机构Agroconsult提高了巴西大豆的预估。
分析师表示，巴西物流问题令大豆受到支撑。
巴西大豆收获量料创纪录高位，收获工作也约完成了三分之二，但港口运输延迟时间要长达65天。
美国墨西哥湾地区大豆现货价格升至近两周最高水平。
MDA Weather Services周二表示，本周稍早的低温气候有可能对美国大平原一部分硬红冬麦造成伤害，此外干旱问题也是挥之不去。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。