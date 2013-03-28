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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 08:40 BJT

芝加哥期市：玉米期货脱离七周高位，本季料收涨逾4.5%

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 735.50 -1.25 -0.17% +0.55% 719.56 66

CBOT玉米 733.50 -1.75 -0.24% +0.45% 706.12 58

CBOT大豆 1453.25 -0.50 -0.03% +0.38% 1444.93 54

CBOT稻米 $15.39 $0.06 +0.39% +2.63% $15.38 71

美国原油 $96.71 $0.13 +0.13% +0.38% $93.31 74

汇率

欧元/美元 $1.278 $0.000 -0.02% -0.64%

美元/澳元 1.044 0.000 +0.00% -0.37% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽; 审校 张涛/王丽鑫/程琳)
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