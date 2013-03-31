芝加哥期市：5月玉米期货触及九个月低点，受累于美国库存大于预期

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
路透新加坡4月1日 - 芝加哥5月玉米期货 周一跌3.4%至每蒲式耳6.71-1/2美元，为6月底以来最低，因周五政府公布的作物报告显示，美国库存大于预期。(完)
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路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
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加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。