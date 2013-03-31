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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 07:37 BJT

芝加哥期市：5月玉米期货触及九个月低点，受累于美国库存大于预期

路透新加坡4月1日 - 芝加哥5月玉米期货 周一跌3.4%至每蒲式耳6.71-1/2美元，为6月底以来最低，因周五政府公布的作物报告显示，美国库存大于预期。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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