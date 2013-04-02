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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:41 BJT

芝加哥期市：玉米小幅脱离九个月低点，此前受USDA数据打压重挫

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 667.25 3.25 +0.49% -2.98% 712.80 24

CBOT玉米 645.75 3.50 +0.54% -7.12% 702.39 16

CBOT大豆 1393.75 3.00 +0.22% -0.78% 1442.58 29

CBOT稻米 $15.34 $0.07 +0.49% -0.13% $15.32 67

美国原油 $96.85 -$0.22 -0.23% -0.39% $93.36 71

汇率

欧元/美元 1.285 0.000 -0.01% +0.22%

美元/澳元 1.043 0.001 +0.10% +0.15% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽; 审校 张荻/张涛)
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