版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 3日 星期三 08:27 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货继续扬升，仍受投资者低接买盘支撑

-----------------------------2343GMT---------------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 674.25 3.50 +0.52% +1.54% 710.78 30

CBOT玉米 642.00 1.50 +0.23% -0.04% 700.98 16

CBOT大豆 1393.50 -0.50 -0.04% +0.20% 1440.63 30

CBOT稻米 $15.86 $0.10 +0.60% +3.90% $15.33 78

美国原油 $96.77 -$0.42 -0.43% -0.31% $93.37 71

汇率

欧元/美元 $1.282 $0.000 +0.01% -0.22%

美元/澳元 1.045 0.001 +0.05% +0.27% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐