芝加哥期市：美国小麦期货继续扬升，仍受投资者低接买盘支撑

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 674.25 3.50 +0.52% +1.54% 710.78 30
CBOT玉米 642.00 1.50 +0.23% -0.04% 700.98 16
CBOT大豆 1393.50 -0.50 -0.04% +0.20% 1440.63 30
CBOT稻米 $15.86 $0.10 +0.60% +3.90% $15.33 78
美国原油 $96.77 -$0.42 -0.43% -0.31% $93.37 71
汇率
欧元/美元 $1.282 $0.000 +0.01% -0.22%
美元/澳元 1.045 0.001 +0.05% +0.27% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽; 审校 戴素萍)
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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