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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:17 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，有传言称中国买入

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 704.25 5.25 +0.75% +1.48% 708.34 48

CBOT玉米 631.50 2.50 +0.40% +0.24% 696.19 18

CBOT大豆 1359.50 -2.25 -0.17% -0.91% 1430.71 25

CBOT稻米 $15.38 -$0.12 -0.74% -1.82% $15.26 60

美国原油 $92.72 $0.02 +0.02% +0.02% $93.22 35

汇率

欧元/美元 $1.299 $0.002 +0.14% +0.01%

美元/澳元 1.036 0.000 -0.05% -0.12%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/许娜; 审校 戴素萍/张涛)
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