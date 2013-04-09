芝加哥期市：小麦期货小跌，因美国农业部确认作物生长状况改善

投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
-----------------------------0021GMT---------------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 711.25 -1.25 -0.18% +1.75% 708.82 55
CBOT玉米 636.50 3.00 +0.47% +1.19% 694.89 23
CBOT大豆 1378.50 0.50 +0.04% +1.23% 1429.50 37
CBOT稻米 $15.58 $0.00 +0.00% +0.55% $15.26 63
美国原油 $93.45 $0.09 +0.10% +0.81% $93.27 43
汇率
欧元/美元 $1.306 $0.006 +0.44% +0.58%
美元/澳元 1.042 0.002 +0.16% +0.48%
附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/梁睿雪; 审校 张荻/侯向明)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。