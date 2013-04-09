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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 09:24 BJT

芝加哥期市：小麦期货小跌，因美国农业部确认作物生长状况改善

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 711.25 -1.25 -0.18% +1.75% 708.82 55

CBOT玉米 636.50 3.00 +0.47% +1.19% 694.89 23

CBOT大豆 1378.50 0.50 +0.04% +1.23% 1429.50 37

CBOT稻米 $15.58 $0.00 +0.00% +0.55% $15.26 63

美国原油 $93.45 $0.09 +0.10% +0.81% $93.27 43

汇率

欧元/美元 $1.306 $0.006 +0.44% +0.58%

美元/澳元 1.042 0.002 +0.16% +0.48%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/梁睿雪; 审校 张荻/侯向明)

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