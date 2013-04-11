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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:24 BJT

芝加哥期市：小麦期货小涨，上日受USDA全球库存预估打压跌逾1%

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 698.00 1.25 +0.18% -1.52% 707.79 45

CBOT玉米 648.25 -0.75 -0.12% +0.62% 692.31 35

CBOT大豆 1390.50 -2.25 -0.16% -0.36% 1427.20 44

CBOT稻米 $15.70 $0.03 +0.16% -0.03% $15.26 64

美国原油 $94.34 -$0.30 -0.32% +0.15% $93.41 51

汇率

欧元/美元 $1.306 -$0.001 -0.09% -0.19%

美元/澳元 1.054 0.000 +0.00% +0.54%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/徐文焰；审校 张荻/张若琪)
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