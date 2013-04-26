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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 10:03 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货价格小跌，因投资者锁定获利

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合约 价格 变动 涨跌% 2日涨跌 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 702.00 -1.75 -0.25% +1.45% 708.71 47

CBOT玉米 623.00 -1.50 -0.24% +0.77% 650.48 42

CBOT大豆 1372.00 -0.25 -0.02% +1.99% 1358.33 56

CBOT稻米 $15.18 $0.07 +0.43% +0.10% $15.50 33

美国原油 $93.40 -$0.24 -0.26% +2.15% $92.71 65

汇率

欧元/美元 $1.301 $0.000 -0.03% -0.05%

美元/澳元 1.030 0.001 +0.13% +0.25%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/梁睿雪; 审校 白云/于春红)
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