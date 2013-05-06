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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 10:11 BJT

芝加哥期市：种植缓慢忧虑消退致玉米期货下挫，小麦扩大跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 710.50 -10.50 -1.46% -2.47% 707.10 51

CBOT玉米 648.50 -12.75 -1.93% -2.04% 640.32 56

CBOT大豆 1383.25 -4.00 -0.29% +0.80% 1361.63 59

CBOT稻米 $15.34 -$0.02 -0.10% +0.59% $15.54 59

美国原油 $96.88 $1.27 +1.33% +1.33% $92.96 69

汇率

欧元/美元 $1.313 $0.001 +0.09% +0.47%

美元/澳元 1.030 -0.001 -0.14% +0.55% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/李爽; 审校 王丽鑫/于春红)
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