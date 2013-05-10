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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 09:52 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货下跌，本周料将跌逾2%

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 722.75 -0.75 -0.10% +2.37% 705.78 59

CBOT玉米 648.00 -0.75 -0.12% +2.37% 631.94 67

CBOT大豆 1410.75 2.00 +0.14% +1.44% 1363.19 71

CBOT稻米 $15.34 $0.00 +0.00% -0.36% $15.55 60

美国原油 $96.07 -$0.32 -0.33% -0.57% $92.90 60

汇率

欧元/美元 $1.303 -$0.001 -0.07% -0.90%

美元/澳元 1.007 -0.002 -0.25% -0.99%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 于春红/王丽鑫/张明钧/梁睿雪)
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