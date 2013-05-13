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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:28 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货上涨，扳回上交易日的部分跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 703.75 -0.50 -0.07% -2.73% 706.40 45

CBOT玉米 638.50 2.25 +0.35% -1.58% 632.13 60

CBOT大豆 1398.00 -1.00 -0.07% -0.76% 1364.81 70

CBOT稻米 $15.27 $0.02 +0.10% -0.49% $15.53 53

美国原油 $95.63 -$0.41 -0.43% -0.79% $92.85 57

汇率

欧元/美元 $1.297 -$0.002 -0.15% -0.52%

美元/澳元 1.000 -0.002 -0.25% -0.96% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/李爽; 审校 郑茵)
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