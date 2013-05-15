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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 10:02 BJT

芝加哥期市：大豆期货上扬并接近七周高位，因库存紧张

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 711.00 0.25 +0.04% +0.18% 708.25 49

CBOT玉米 652.00 -0.50 -0.08% -0.53% 634.87 64

CBOT大豆 1418.00 3.25 +0.23% -0.09% 1371.00 80

CBOT稻米 $15.32 -$0.05 -0.33% -0.75% $15.49 55

美国原油 $94.26 $0.05 +0.05% -0.96% $92.73 46

汇率

欧元/美元 $1.293 $0.002 +0.12% -0.32%

美元/澳元 0.991 0.002 +0.19% -0.44% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 艾茂林/白云)
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