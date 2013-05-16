更正-芝加哥期市：美国玉米期货连续第三日下跌，受种植速度加快预期拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(英文原文有误，现将第二段报价从“7.53-3/4美元”，更正为“6.49-1/2美元”)
路透悉尼5月16日 - 美国玉米期货周四连续第三日下跌，因为市场预计天气更加干燥将使美国中西部农户加快种植步伐，这种预期继续令玉米期货价格承压。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 跌0.19%至6.49-1/2美元，上日下跌0.27%。
7月大豆期货 几无变动，报每蒲式耳14.13美元，周三收低0.1%。
7月小麦合约 近持平，报6.94美元。周三下挫2.32%，因对美国小麦的需求迟滞而承压。
此前潮湿且偏冷的春季耽搁了玉米播种，使玉米种植率降至低点；随着天气转乾，美国农户的玉米种植料出现迅速进展。
大豆期货承压，因美国全国油籽加工商协会(NOPA)的月度数据显示，美国大豆压榨量降幅大于预估。
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨，较2012/13年度增加11.9%。但该数据低于美国农业部预估的6,900万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 694.00 0.25 +0.04% -2.36% 707.59 43
CBOT玉米 649.50 -1.25 -0.19% -0.46% 636.18 37
CBOT大豆 1413.00 0.25 +0.02% -0.12% 1373.96 35
CBOT稻米 $15.22 -$0.01 -0.07% -0.94% $15.46 52
美国原油 $94.26 -$0.04 -0.04% +0.05% $92.76 46
汇率
欧元/美元 $1.288 $0.000 -0.04% -0.29%
美元/澳元 0.991 0.001 +0.11% +0.19%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。