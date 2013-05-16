更正-芝加哥期市：美国玉米期货连续第三日下跌，受种植速度加快预期拖累

(英文原文有误，现将第二段报价从“7.53-3/4美元”，更正为“6.49-1/2美元”)

路透悉尼5月16日 - 美国玉米期货周四连续第三日下跌，因为市场预计天气更加干燥将使美国中西部农户加快种植步伐，这种预期继续令玉米期货价格承压。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 跌0.19%至6.49-1/2美元，上日下跌0.27%。

7月大豆期货 几无变动，报每蒲式耳14.13美元，周三收低0.1%。

7月小麦合约 近持平，报6.94美元。周三下挫2.32%，因对美国小麦的需求迟滞而承压。

此前潮湿且偏冷的春季耽搁了玉米播种，使玉米种植率降至低点；随着天气转乾，美国农户的玉米种植料出现迅速进展。

大豆期货承压，因美国全国油籽加工商协会(NOPA)的月度数据显示，美国大豆压榨量降幅大于预估。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨，较2012/13年度增加11.9%。但该数据低于美国农业部预估的6,900万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 694.00 0.25 +0.04% -2.36% 707.59 43

CBOT玉米 649.50 -1.25 -0.19% -0.46% 636.18 37

CBOT大豆 1413.00 0.25 +0.02% -0.12% 1373.96 35

CBOT稻米 $15.22 -$0.01 -0.07% -0.94% $15.46 52

美国原油 $94.26 -$0.04 -0.04% +0.05% $92.76 46

汇率

欧元/美元 $1.288 $0.000 -0.04% -0.29%

美元/澳元 0.991 0.001 +0.11% +0.19%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>