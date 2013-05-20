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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 09:35 BJT

芝加哥期市：旧作玉米合约继续走高，因库存趋紧

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 685.50 2.25 +0.33% -0.33% 705.79 35

CBOT玉米 658.00 5.25 +0.80% +2.57% 638.94 43

CBOT大豆 1448.00 -0.50 -0.03% +1.44% 1383.20 47

CBOT稻米 $15.27 $0.03 +0.20% -0.10% $15.43 50

美国原油 $96.02 $0.00 +0.00% +0.90% $92.99 58

汇率

欧元/美元 $1.283 $0.000 -0.04% -0.37%

美元/澳元 0.976 0.003 +0.33% -0.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬/杜明霞；审校 孙茉莉)
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