版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:08 BJT

芝加哥期市：玉米期货小跌，上交易日因中国需求而大涨3%

-----------------------------0016GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 687.75 -0.75 -0.11% +1.07% 703.98 43

CBOT玉米 656.00 -2.50 -0.38% +2.50% 641.12 45

CBOT大豆 1493.25 -1.00 -0.07% +1.01% 1398.23 60

CBOT稻米 $15.35 $0.01 +0.03% +1.09% $15.36 57

美国原油 $94.03 -$0.25 -0.27% -2.22% $93.09 42

汇率

欧元/美元 $1.283 -$0.003 -0.22% -0.60%

美元/澳元 0.965 -0.004 -0.43% -1.50% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校　张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐