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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 09:28 BJT

芝加哥期市：玉米价格升向四周高位，因播种速度放缓

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 693.25 -0.50 -0.07% -0.61% 703.33 46

CBOT玉米 665.50 -1.00 -0.15% +1.26% 644.13 52

CBOT大豆 1508.50 -0.75 -0.05% +2.18% 1412.89 60

CBOT稻米 $15.32 $0.00 +0.00% -2.51% $15.32 49

美国原油 $94.74 -$0.27 -0.28% +0.63% $93.60 51

汇率

欧元/美元 $1.285 -$0.001 -0.07% -0.65%

美元/澳元 0.957 -0.005 -0.50% -0.67% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 张涛)

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