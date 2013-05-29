芝加哥期市：玉米价格升向四周高位，因播种速度放缓

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 693.25 -0.50 -0.07% -0.61% 703.33 46
CBOT玉米 665.50 -1.00 -0.15% +1.26% 644.13 52
CBOT大豆 1508.50 -0.75 -0.05% +2.18% 1412.89 60
CBOT稻米 $15.32 $0.00 +0.00% -2.51% $15.32 49
美国原油 $94.74 -$0.27 -0.28% +0.63% $93.60 51
汇率
欧元/美元 $1.285 -$0.001 -0.07% -0.65%
美元/澳元 0.957 -0.005 -0.50% -0.67% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 张涛)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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