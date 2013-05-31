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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 10:19 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第二日下跌，因美国发现未经批准转基因小麦

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 695.50 -3.25 -0.47% -1.03% 703.08 51

CBOT玉米 560.75 -2.00 -0.36% -0.89% 642.53 44

CBOT大豆 1503.00 7.25 +0.48% +0.08% 1421.07 55

CBOT稻米 $15.20 $0.04 +0.23% -1.68% $15.29 45

美国原油 $93.49 -$0.12 -0.13% +0.39% $93.97 44

汇率

欧元/美元 $1.304 -$0.001 -0.08% +0.77%

美元/澳元 0.966 0.001 +0.05% +0.31% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
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