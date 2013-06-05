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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:39 BJT

芝加哥期市：新作玉米价格持稳，上日触及一周低点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 711.00 2.00 +0.28% +0.32% 704.05 62

CBOT玉米 552.75 -0.25 -0.05% -1.29% 553.74 55

CBOT大豆 1527.25 -1.50 -0.10% -0.34% 1437.65 65

CBOT稻米 $15.55 $0.03 +0.16% +0.55% $15.31 59

美国原油 $93.75 $0.44 +0.47% +0.32% $94.40 49

汇率

欧元/美元 $1.307 -$0.001 -0.10% -0.08%

美元/澳元 0.963 -0.001 -0.16% -1.41% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李爽 审校 石冠兰/杜明霞)
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