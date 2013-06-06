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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 09:57 BJT

芝加哥期市：新作玉米价格触及九日低位，因预期收成较佳

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 700.75 -0.75 -0.11% -1.16% 704.03 51

CBOT玉米 540.50 -1.75 -0.32% -2.26% 553.96 53

CBOT大豆 1526.50 -5.50 -0.36% -0.15% 1443.85 71

CBOT稻米 $15.76 -$0.02 -0.13% +1.55% $15.34 68

美国原油 $93.70 -$0.04 -0.04% +0.42% $94.48 49

汇率

欧元/美元 $1.308 -$0.001 -0.08% +0.03%

美元/澳元 0.948 -0.006 -0.59% -1.71% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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