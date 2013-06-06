芝加哥期市：新作玉米价格触及九日低位，因预期收成较佳

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 700.75 -0.75 -0.11% -1.16% 704.03 51
CBOT玉米 540.50 -1.75 -0.32% -2.26% 553.96 53
CBOT大豆 1526.50 -5.50 -0.36% -0.15% 1443.85 71
CBOT稻米 $15.76 -$0.02 -0.13% +1.55% $15.34 68
美国原油 $93.70 -$0.04 -0.04% +0.42% $94.48 49
汇率
欧元/美元 $1.308 -$0.001 -0.08% +0.03%
美元/澳元 0.948 -0.006 -0.59% -1.71% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。