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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:53 BJT

芝加哥期市：新作玉米价格持稳，本周恐录得一个月来最大单周跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 697.25 -0.50 -0.07% -0.61% 703.71 48

CBOT玉米 548.00 -0.25 -0.05% +1.06% 554.83 49

CBOT大豆 1527.75 0.50 +0.03% -0.28% 1449.06 66

CBOT稻米 $15.83 -$0.03 -0.19% +0.29% $15.36 70

美国原油 $94.67 -$0.09 -0.09% +0.99% $94.55 55

汇率

欧元/美元 $1.324 -$0.001 -0.05% +1.12%

美元/澳元 0.955 -0.004 -0.45% +0.09% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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