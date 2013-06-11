芝加哥期市：尽管种植进度缓慢但新作大豆期货走低，玉米期货续跌

CBOT的11月大豆期货 跌0.21%，报每蒲式耳13.16-1/4美元，上日收跌0.85%。

美国农业部(USDA)称，截止上周日，大豆种植进程完成了71%，一周之前为57%，不过仍低于84%的五年均值。

玉米种植进程完成了95%，较前一周上升了四个百分点，但仍落后于98%的五年均值。

播种的大豆48%已经出苗，五年均值为67%。USDA称，播种的玉米有85%已经出苗，五年均值为92%。

USDA称，美国玉米作物优良率为63%，与前一周持平。

美国冬小麦品质下滑，优良率为31%，前一周为32%。

日本已经连续第二周拒绝标购美国小麦，韩国已经正式暂停购买美国小麦，欧盟也表示将加强检测。(完)

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