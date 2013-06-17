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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 10:24 BJT

芝加哥期市：受美天气因素影响，玉米处于三周低点且大豆连续第四个交易日下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 675.50 -5.25 -0.77% 866.93 33

CBOT玉米 527.75 -5.25 -0.98% 759.50 46

CBOT大豆 1499.50 -17.00 -1.12% 1580.53 41

CBOT稻米　　　　　$16.41 -$0.09 -0.58% $15.52 74

美国原油 $97.70 -$0.15 -0.15% $89.24 71

汇率

欧元/美元 $1.333 $0.104

美元/澳元 0.961 -0.095 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/梁睿雪; 审校 郑茵/于春红)
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