版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 09:56 BJT

芝加哥期市：玉米合约三日来首现跌势，因交易商了结获利

-----------------------------0024GMT-----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 683.50 -4.00 -0.58% 696.56 44

CBOT玉米 548.75 -1.75 -0.32% 552.41 57

CBOT大豆 1287.00 -2.75 -0.21% 1470.28 46

CBOT稻米　　　　 　$16.27 -$0.02 -0.09% $15.62 65

美国原油 $98.44 $0.00 +0.00% $95.36 76

汇率

欧元/美元 $1.339 $0.003 +0.20%

美元/澳元 0.944 -0.010 -1.08% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐