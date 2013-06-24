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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 09:34 BJT

芝加哥期市：玉米下挫2%，受天气有利作物的气象预测打压

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌％ 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 693.50 -4.50 -0.64% -1.00% 695.23 53

CBOT玉米 545.00 -11.25 -2.02% -2.77% 554.24 40

CBOT大豆 1263.25 -10.25 -0.80% -1.69% 1281.93 37

CBOT稻米　　　 　$15.97 $0.06 +0.38% -0.03% $15.72 42

美国原油 $93.68 -$0.01 -0.01% -1.80% $95.14 34

汇率

欧元/美元 $1.311 -$0.002 -0.11% -0.84%

美元/澳元 0.924 0.003 +0.29% +0.49% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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