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货币新闻 | 2013年 6月 27日 星期四 09:29 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货三日来首次下跌，交易商在USDA报告前锁定获利

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 676.75 -0.25 -0.04% 692.48 31

CBOT玉米 541.50 -2.50 -0.46% 553.21 50

CBOT大豆 1271.50 -4.50 -0.35% 1286.96 63

CBOT稻米 $15.70 $0.00 +0.00% $15.72 35

美国原油 $95.41 -$0.09 -0.09% $95.28 45

汇率

欧元/美元 $1.302 -$0.007 -0.50%

美元/澳元 0.929 0.003 +0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 于春红)
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