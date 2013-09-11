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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 09:26 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货价格微升，为三日以来首次上涨

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合约 价格 变动 涨 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 647.00 0.50 +0.08% 653.58 44

CBOT玉米 467.25 -1.75 -0.37% 469.83 32

CBOT大豆 1358.00 3.00 +0.22% 1281.43 50

CBOT稻米 $15.44 $0.00 +0.00% $15.36 38

美国原油 $107.12 -$0.27 -0.25% $106.92 45

汇率

欧元/美元 $1.327 $0.001 +0.10%

美元/澳元 0.930 0.007 +0.75%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 张涛)

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