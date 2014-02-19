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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 10:27 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货微幅下跌，但仍接近五个月高位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 612.75 0.75 +0.12% +2.90% 577.29 78

CBOT玉米 448.50 -1.00 -0.22% +1.82% 433.15 72

CBOT大豆 1360.00 -1.00 -0.07% +1.17% 1301.72 73

CBOT稻米 $15.83 -$0.03 -0.19% +0.73% $15.51 69

美国原油 $102.83 $0.40 +0.39% +2.52% $96.81 86

汇率

欧元/美元 $1.377 $0.006 +0.45% +0.56%

美元/澳元 0.900 -0.003 -0.31% -0.28% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 于春红/杜明霞/李婷仪)
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