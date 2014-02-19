芝加哥期市：CBOT大豆期货微幅下跌，但仍接近五个月高位

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 612.75 0.75 +0.12% +2.90% 577.29 78
CBOT玉米 448.50 -1.00 -0.22% +1.82% 433.15 72
CBOT大豆 1360.00 -1.00 -0.07% +1.17% 1301.72 73
CBOT稻米 $15.83 -$0.03 -0.19% +0.73% $15.51 69
美国原油 $102.83 $0.40 +0.39% +2.52% $96.81 86
汇率
欧元/美元 $1.377 $0.006 +0.45% +0.56%
美元/澳元 0.900 -0.003 -0.31% -0.28% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 于春红/杜明霞/李婷仪)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f