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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 09:30 BJT

芝加哥期市：小麦期货跳涨2%，因乌克兰紧张局势升级

乌克兰要求亲俄分离主义者在周一早晨放下武器。否则将动用武装力量对其采取“大规模反恐行动”，引发俄乌爆发军事冲突的风险。

美国平原地区将出现更多寒冷天气的气象预报，也让小麦获得额外支撑；这增添了作物可能蒙受损失的忧虑。

5月大豆期货 上涨0.3%至每蒲式耳14.66-3/4美元，上日收低1.3%。

5月玉米期货 上升0.5%至每蒲式耳5.00-3/4美元，上周五收低0.6%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 671.50 11.25 +1.70% +1.40% 678.45 47

CBOT玉米 500.75 2.25 +0.45% -0.10% 491.29 54

CBOT大豆 1466.75 3.75 +0.26% -1.05% 1440.23 51

CBOT稻米 $15.67 $0.01 +0.06% +0.19% $15.48 61

美国原油 $104.11 $0.37 +0.36% +0.36% $100.82 72

汇率

欧元/美元 $1.385 -$0.004 -0.27% -0.30%

美元/澳元 0.940 0.001 +0.05% -0.17%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/杜明霞；审校 孙茉莉/龚芳)
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