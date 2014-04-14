芝加哥期市：小麦期货跳涨2%，因乌克兰紧张局势升级

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
乌克兰要求亲俄分离主义者在周一早晨放下武器。否则将动用武装力量对其采取“大规模反恐行动”，引发俄乌爆发军事冲突的风险。
美国平原地区将出现更多寒冷天气的气象预报，也让小麦获得额外支撑；这增添了作物可能蒙受损失的忧虑。
5月大豆期货 上涨0.3%至每蒲式耳14.66-3/4美元，上日收低1.3%。
5月玉米期货 上升0.5%至每蒲式耳5.00-3/4美元，上周五收低0.6%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 671.50 11.25 +1.70% +1.40% 678.45 47
CBOT玉米 500.75 2.25 +0.45% -0.10% 491.29 54
CBOT大豆 1466.75 3.75 +0.26% -1.05% 1440.23 51
CBOT稻米 $15.67 $0.01 +0.06% +0.19% $15.48 61
美国原油 $104.11 $0.37 +0.36% +0.36% $100.82 72
汇率
欧元/美元 $1.385 -$0.004 -0.27% -0.30%
美元/澳元 0.940 0.001 +0.05% -0.17%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/杜明霞；审校 孙茉莉/龚芳)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM