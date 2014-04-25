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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 09:14 BJT

芝加哥期市：小麦期货第四天上扬，受益于乌克兰紧张局势和美国干燥天气

路透新加坡4月25日 - 美国小麦期货周五第四天上扬，因美国干燥天气及乌克兰紧张局势升级给供应带来威胁。

0049GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 上涨0.5%至每蒲式耳7.00美元，周四跳涨2%。

美国大平原地区迎来预期中的降雨，在周一扶助压低小麦期货，但交易商指出，大平原南部的一些极为乾旱的地区本周并未享受到降雨。

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

玉米期货 上涨0.4%至每蒲式耳5.09-1/2美元，大豆期货 上扬0.2%至每蒲式耳14.72-3/4美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜；审校 戴素萍)
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