芝加哥期市：美国小麦期货上涨，受堪萨斯收成预估低迷支撑

谷物和油料作物都受到技术性抛盘和良好天气前景的打压。
从大豆期货主力合约的技术图表来看，豆价本周在略低于4月17日所创合约高位处形成“双顶”，发出看空信号。该合约跌破10日和20日移动均线后，更多卖盘涌入市场。
小麦质量委员会(Wheat Quality Council)巡查团周四预计，堪萨斯州2014年小麦单产料为每英亩33.2蒲式耳，为2001年以来巡查团做出的最低预估。
气象学家预计，美国中西部的中部和南部地区将迎来更加温暖和干燥的天气，可能让农民有机会追赶落后的玉米播种进程。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 710.00 2.75 +0.39% -1.59% 695.87 55
CBOT玉米 507.25 0.25 +0.05% -2.26% 504.57 48
CBOT大豆 1457.25 -3.75 -0.26% -3.67% 1464.59 43
CBOT稻米 $15.52 $0.00 +0.00% -0.16% $15.52 69
美国原油 $99.29 -$0.13 -0.13% -0.45% $101.48 28
汇率
欧元/美元 $1.386 $0.000 -0.04% -0.01%
美元/澳元 0.927 0.000 -0.03% -0.13%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王冠中/许娜；审校 龚芳/孙茉莉)