芝加哥期市：小麦期货跌至两周低位，受压于全球供应充裕预估

USDA表示，2014/15年全球小麦产量料为6.97亿吨，低于2013/14年创纪录的7.14亿吨。不过2014/15年全球小麦库存料增加近100万吨至1.874亿吨。
大豆上涨，此前USDA将2013/14年美国大豆期末库存预估下调至1.3亿蒲式耳，低于分析师平均预估的1.34亿蒲式耳。
美国中西部种植区天气好转打压玉米价格。部分交易商预期，USDA周一公布周度报告时料表示，种植进度为约60%，高于截至5月4日的29%。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 707.25 -15.25 -2.11% 867.98 41
CBOT玉米 503.75 -3.75 -0.74% 758.70 44
CBOT大豆 1488.25 1.25 +0.08% 1580.15 58
CBOT稻米 $15.45 $0.02 +0.13% $15.48 35
美国原油 $100.13 $0.14 +0.14% $89.32 48
汇率
欧元/美元 $1.375 $0.146 +11.89%
美元/澳元 0.935 -0.120 -11.37%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/杜明霞；审校 于春红)