芝加哥期市：大豆盘旋在三周高位附近，因担心供应紧俏

7月小麦期货 上涨0.15%至每蒲式耳6.65-1/4美元，周三收低0.93%。

新作大豆合约受到支撑，因美国中西部大部分地区本周天气适合播种。良好天气可能会加快玉米播种速度，遏制农户准备转为播种大豆的土地面积。

伊拉克国家谷物委员会本周购买了15吨俄罗斯小麦。在此次招标中，美国小麦报价远高于俄罗斯和乌克兰小麦报价。

投资基金今日购买了9,000手大豆合约，为近一个月来最高。交易消息人士称，基金还买进1,000手玉米合约，同时卖出3,000手小麦合约。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 665.25 1.00 +0.15% -0.78% 698.10 25

CBOT玉米 473.75 -0.75 -0.16% +0.05% 501.48 27

CBOT大豆 1504.75 -0.50 -0.03% +2.38% 1479.89 59

CBOT稻米 $15.28 $0.01 +0.07% -0.13% $15.42 39

美国原油 $103.89 -$0.18 -0.17% +1.42% $101.86 70

汇率

欧元/美元 $1.368 $0.000 -0.03% -0.15%

美元/澳元 0.923 -0.002 -0.23% -0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/许娜；审校 孙茉莉)