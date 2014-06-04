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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 09:05 BJT

芝加哥期市：小麦期货连11日下跌，接近三个月低位

7月大豆期货 下跌0.2%至每蒲式耳14.78-1/4美元，周二跌1.3%。

美国农业部周一下午表示，玉米优良率为76%，较市场预期高出6个百分点。

此份周度报告还显示，大豆播种速度快于正常水平，因北部农户趁天气良好追赶播种季开始时落下的进程。

美国农业部表示，冬小麦优良率持稳在30%，较市场预期低2个百分点，尽管部分重要种植区近期出现暴雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 611.75 -0.75 -0.12% -1.45% 683.11 10

CBOT玉米 457.75 -0.50 -0.11% -1.66% 491.94 20

CBOT大豆 1478.25 -3.00 -0.20% -1.48% 1484.02 42

CBOT稻米 $14.56 $0.01 +0.07% -2.05% $15.28 12

美国原油 $102.82 $0.16 +0.16% +0.34% $101.72 49

汇率

欧元/美元 $1.362 -$0.001 -0.07% +0.18%

美元/澳元 0.926 -0.001 -0.06% +0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 孙茉莉)
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