芝加哥期市：小麦期货连11日下跌，接近三个月低位

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
7月大豆期货 下跌0.2%至每蒲式耳14.78-1/4美元，周二跌1.3%。
美国农业部周一下午表示，玉米优良率为76%，较市场预期高出6个百分点。
此份周度报告还显示，大豆播种速度快于正常水平，因北部农户趁天气良好追赶播种季开始时落下的进程。
美国农业部表示，冬小麦优良率持稳在30%，较市场预期低2个百分点，尽管部分重要种植区近期出现暴雨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 611.75 -0.75 -0.12% -1.45% 683.11 10
CBOT玉米 457.75 -0.50 -0.11% -1.66% 491.94 20
CBOT大豆 1478.25 -3.00 -0.20% -1.48% 1484.02 42
CBOT稻米 $14.56 $0.01 +0.07% -2.05% $15.28 12
美国原油 $102.82 $0.16 +0.16% +0.34% $101.72 49
汇率
欧元/美元 $1.362 -$0.001 -0.07% +0.18%
美元/澳元 0.926 -0.001 -0.06% +0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 孙茉莉)
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6
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