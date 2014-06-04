芝加哥期市：小麦期货连11日下跌，接近三个月低位

7月大豆期货 下跌0.2%至每蒲式耳14.78-1/4美元，周二跌1.3%。

美国农业部周一下午表示，玉米优良率为76%，较市场预期高出6个百分点。

此份周度报告还显示，大豆播种速度快于正常水平，因北部农户趁天气良好追赶播种季开始时落下的进程。