芝加哥期市：玉米期货下跌逾1%，受累于供应充足和美元走强

CBOT-12月小麦期货 跌0.67%，报每蒲式耳5.58-1/2美元，上周五收高1.2%。

农业资讯服务机构Pro Farmer预测，美国2014年玉米产量将达到创纪录的140.93亿蒲式耳，该预测是根据每英亩产量为169.3蒲式耳计算得出。

美国农业部上周预计，玉米产量将达到创纪录的140.32亿蒲式耳，依据每英亩产量为167.4蒲式耳。

未来几周大豆的供给形势将剧烈变化，因为即将开始的收获季节将补给严重减少的库存。国内加工商和进口商需求强劲，使大豆库存减少很快。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李春喜; 审校 白云)