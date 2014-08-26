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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 09:00 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，此前美国农业部称上周作物情况改善

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 555.75 1.25 +0.23% -1.16% 550.83 47

CBOT玉米 367.00 -0.50 -0.14% -1.21% 371.42 41

CBOT大豆 1027.50 -1.75 -0.17% -1.39% 1068.03 36

CBOT稻米 $12.86 $0.00 +0.00% +0.39% $13.01 55

美国原油 $93.41 $0.06 +0.06% -0.26% $98.59 30

汇率

欧元/美元 $1.319 -$0.001 -0.05% -0.43%

美元/澳元 0.928 -0.002 -0.18% -0.38%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 徐文焰)
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