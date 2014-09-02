芝加哥期市：玉米期货续跌，降雨提振丰产预期

11月大豆合约 持稳在每蒲式耳10.23-3/4美元。周五该合约收低0.4%。

主要种植区迎来降雨，促进了作物生长，令价格全线承压。

但乌克兰危机可能影响到该国的玉米和小麦出口，这种担忧限制了价格跌势。

国际谷物理事会将2014/15年度全球小麦产量预估从此前的7.02亿吨提高至7.13亿吨，并将玉米产量预估提高400万吨至9.73亿吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 562.00 -1.50 -0.27% -1.71% 553.07 --

CBOT玉米 363.50 -1.25 -0.34% -1.56% 369.28 42

CBOT大豆 1023.75 -0.50 -0.05% -0.49% 1059.63 35

CBOT稻米 $12.68 $0.01 +0.08% -1.09% $12.93 31

美国原油 $95.82 -$0.14 -0.15% -0.15% $97.26 52

汇率

欧元/美元 $1.313 $0.000 +0.02% -0.02%

美元/澳元 0.933 0.000 +0.01% -0.01%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 许娜/张荻； 审校 戴素萍/张若琪)