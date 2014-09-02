芝加哥期市：玉米期货续跌，降雨提振丰产预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
11月大豆合约 持稳在每蒲式耳10.23-3/4美元。周五该合约收低0.4%。
主要种植区迎来降雨，促进了作物生长，令价格全线承压。
但乌克兰危机可能影响到该国的玉米和小麦出口，这种担忧限制了价格跌势。
国际谷物理事会将2014/15年度全球小麦产量预估从此前的7.02亿吨提高至7.13亿吨，并将玉米产量预估提高400万吨至9.73亿吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 562.00 -1.50 -0.27% -1.71% 553.07 --
CBOT玉米 363.50 -1.25 -0.34% -1.56% 369.28 42
CBOT大豆 1023.75 -0.50 -0.05% -0.49% 1059.63 35
CBOT稻米 $12.68 $0.01 +0.08% -1.09% $12.93 31
美国原油 $95.82 -$0.14 -0.15% -0.15% $97.26 52
汇率
欧元/美元 $1.313 $0.000 +0.02% -0.02%
美元/澳元 0.933 0.000 +0.01% -0.01%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 许娜/张荻； 审校 戴素萍/张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。