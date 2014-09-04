芝加哥期市：美国玉米期货连续第四日下跌，逼近合约低位

CBOT-11月大豆合约 跌0.1%，报每蒲式耳10.19-1/4美元，周三下跌1.2%并触及每蒲式耳10.12-1/2美元的纪录低点。

美国农业部(USDA)上调了玉米和大豆作物的优良率，超出市场预期，使分析师感到意外。

作物预测机构Lanworth周三下调了2014年美国玉米单产至每英亩173.7蒲式耳，此前为174.5。

研究咨询公司Allendale周三表示，预测2014年美国玉米产量为144.09亿蒲式耳，大豆为38.84亿蒲式耳，均高于政府的最新预估。该预测是根据对27个州农户的调查作出的。

小麦价格承压，周三时全球最大小麦进口国埃及购买了12万吨法国和罗马尼亚小麦，不过没有美国小麦参与竞标。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 534.75 -1.00 -0.19% -3.65% 552.64 33

CBOT玉米 351.75 -0.25 -0.07% -3.30% 368.12 25

CBOT大豆 1019.25 -0.75 -0.07% -1.24% 1056.74 36

CBOT稻米 $12.52 -$0.01 -0.04% -0.71% $12.87 24

美国原油 $95.13 -$0.41 -0.43% +2.42% $96.88 50

汇率

欧元/美元 $1.315 $0.000 -0.01% +0.14%

美元/澳元 0.935 0.001 +0.05% +0.79%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李春喜; 审校 张若琪/李婷仪)