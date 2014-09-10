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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 10:04 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及合约低位，受累于丰产预期和霜冻忧虑缓解

CBOT-12月小麦期货 下跌0.24%，报每蒲式耳5.26-1/4美元，周二收低1.1%。

目前市场的关注点在于美国农业部(USDA)本周稍晚将公布的作物报告，分析师预期政府将上调本已处于纪录高位的玉米和大豆预估。

USDA称，玉米和大豆的优良率分别为74%和72%，这是20年来9月初时作物的最高评级。

不过霜冻仍给玉米和大豆作物带来威胁。据预测，本周稍晚将有冷空气到来，预计会给从北达科他州到明尼苏达州南部、及爱荷华州北部地区带来零星霜冻。

Rosario谷物交易所周二表示，阿根廷农户2014/15作物季的玉米种植面积将较前一作物季减少16%，因高通胀导致生产成本上涨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 526.25 -1.25 -0.24% -1.36% 551.13 40

CBOT玉米 343.50 -0.75 -0.22% -1.36% 364.71 32

CBOT大豆 991.25 -1.50 -0.15% -1.71% 1044.31 40

CBOT稻米 $12.37 $0.01 +0.08% -0.64% $12.76 16

美国原油 $92.96 $0.21 +0.23% +0.32% $95.69 41

汇率

欧元/美元 $1.295 $0.001 +0.09% +0.40%

美元/澳元 0.921 0.001 +0.08% -0.77%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 许娜/李春喜; 审校 徐文焰)
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