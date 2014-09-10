芝加哥期市：大豆期货触及合约低位，受累于丰产预期和霜冻忧虑缓解

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CBOT-12月小麦期货 下跌0.24%，报每蒲式耳5.26-1/4美元，周二收低1.1%。
目前市场的关注点在于美国农业部(USDA)本周稍晚将公布的作物报告，分析师预期政府将上调本已处于纪录高位的玉米和大豆预估。
USDA称，玉米和大豆的优良率分别为74%和72%，这是20年来9月初时作物的最高评级。
不过霜冻仍给玉米和大豆作物带来威胁。据预测，本周稍晚将有冷空气到来，预计会给从北达科他州到明尼苏达州南部、及爱荷华州北部地区带来零星霜冻。
Rosario谷物交易所周二表示，阿根廷农户2014/15作物季的玉米种植面积将较前一作物季减少16%，因高通胀导致生产成本上涨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 526.25 -1.25 -0.24% -1.36% 551.13 40
CBOT玉米 343.50 -0.75 -0.22% -1.36% 364.71 32
CBOT大豆 991.25 -1.50 -0.15% -1.71% 1044.31 40
CBOT稻米 $12.37 $0.01 +0.08% -0.64% $12.76 16
美国原油 $92.96 $0.21 +0.23% +0.32% $95.69 41
汇率
欧元/美元 $1.295 $0.001 +0.09% +0.40%
美元/澳元 0.921 0.001 +0.08% -0.77%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/李春喜; 审校 徐文焰)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应