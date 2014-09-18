芝加哥期市：小麦价格下跌，因美联储的升息暗示推升美元

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 496.25 -3.00 -0.60% +0.00% 540.42 25
CBOT玉米 340.75 -1.00 -0.29% -0.87% 364.37 44
CBOT大豆 984.25 1.75 +0.18% +0.36% 1026.28 25
CBOT稻米 $12.56 $0.05 +0.40% -1.22% $12.69 53
美国原油 $94.04 -$0.38 -0.40% -0.89% $94.72 51
汇率
欧元/美元 $1.285 -$0.001 -0.10% -0.83%
美元/澳元 0.895 0.000 -0.06% -1.55%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。