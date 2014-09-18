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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 09:39 BJT

芝加哥期市：小麦价格下跌，因美联储的升息暗示推升美元

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 496.25 -3.00 -0.60% +0.00% 540.42 25

CBOT玉米 340.75 -1.00 -0.29% -0.87% 364.37 44

CBOT大豆 984.25 1.75 +0.18% +0.36% 1026.28 25

CBOT稻米 $12.56 $0.05 +0.40% -1.22% $12.69 53

美国原油 $94.04 -$0.38 -0.40% -0.89% $94.72 51

汇率

欧元/美元 $1.285 -$0.001 -0.10% -0.83%

美元/澳元 0.895 0.000 -0.06% -1.55%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)
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