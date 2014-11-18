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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:53 BJT

芝加哥期市：大豆期货因供应充沛下跌，玉米期货连三日下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 551.75 0.00 +0.00% -0.36% 523.28 65

CBOT玉米 376.75 -0.75 -0.20% -2.27% 368.31 54

CBOT大豆 1031.50 -4.75 -0.46% -2.09% 997.05 50

CBOT稻米 $11.92 $0.01 +0.04% -0.21% $12.49 50

美国原油 $75.44 -$0.20 -0.26% -0.50% $80.47 33

汇率

欧元/美元 $1.246 $0.001 +0.11% -0.46%

美元/澳元 0.871 0.000 +0.00% -0.40%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/许娜；审校 王兴亚/杜明霞)
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