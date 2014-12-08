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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 10:09 BJT

芝加哥期市：美国大豆小幅下滑，但仍近一周高位

3月小麦合约 下滑0.7%至每蒲式耳5.89-3/4美元，周五收高0.7%。
    
    美国农业部周五称，民间出口商向未知目的地销售24万吨美国大豆，交货日期在当前20
14/15销售年度。
    
    交易商称，有传闻称中国可能放松对美国酒糟谷物的进口限制，暗示美国饲料供应将趋
紧，并增加了大豆价格上涨的压力。
    
    美国农业部周四公布的出口销售报告显示，玉米和大豆单周出口销售均超过市场预期。
    
    市场将关注美国农业部12月10日公布的月度全球作物报告。分析师预计，农业部将调降
2014/15年度大豆期末库存预估，并调高玉米和小麦库存预估。
    
        -----------------------------------0130GMT---------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           589.75    -4.25  -0.72%    +0.00%     554.95   67
    CBOT玉米           394.75    -0.25  -0.06%    +1.28%     421.46   63
    CBOT大豆          1034.25    -1.75  -0.17%    +2.35%    1028.06   57
    CBOT稻米           $12.05   -$0.01  -0.12%    -0.58%     $12.22   39
    美国原油           $65.05   -$0.79  -1.20%    -2.63%     $74.92   23
    汇率 
    欧元/美元          $1.230   $0.001  +0.11%    -0.63%
    美元/澳元           0.832   -0.001  -0.07%    -0.76%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (翻译 张若琪/张荻； 审校 李婷仪/王兴亚)
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