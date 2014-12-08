芝加哥期市：美国大豆小幅下滑，但仍近一周高位

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
3月小麦合约 下滑0.7%至每蒲式耳5.89-3/4美元，周五收高0.7%。 美国农业部周五称，民间出口商向未知目的地销售24万吨美国大豆，交货日期在当前20 14/15销售年度。 交易商称，有传闻称中国可能放松对美国酒糟谷物的进口限制，暗示美国饲料供应将趋 紧，并增加了大豆价格上涨的压力。 美国农业部周四公布的出口销售报告显示，玉米和大豆单周出口销售均超过市场预期。 市场将关注美国农业部12月10日公布的月度全球作物报告。分析师预计，农业部将调降 2014/15年度大豆期末库存预估，并调高玉米和小麦库存预估。 -----------------------------------0130GMT--------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 589.75 -4.25 -0.72% +0.00% 554.95 67 CBOT玉米 394.75 -0.25 -0.06% +1.28% 421.46 63 CBOT大豆 1034.25 -1.75 -0.17% +2.35% 1028.06 57 CBOT稻米 $12.05 -$0.01 -0.12% -0.58% $12.22 39 美国原油 $65.05 -$0.79 -1.20% -2.63% $74.92 23 汇率 欧元/美元 $1.230 $0.001 +0.11% -0.63% 美元/澳元 0.832 -0.001 -0.07% -0.76% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张若琪/张荻； 审校 李婷仪/王兴亚)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美