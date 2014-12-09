芝加哥期市：大豆期货五日来首跌，市场静待美农业部报告

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
3月小麦合约 下滑0.9%至每蒲式耳5.92-3/4美元，周一收高0.7%。 市场预计美国农业部周三公布的月度报告调降大豆库存预估，为大豆价格提供了支撑。 路透对分析师的调查显示，美国大豆库存预计较11月下降5%至4.27亿蒲式耳，而玉米和 小麦库存料将上升。 大豆价格还受到强劲需求的支撑。美国大豆贸易组织周一表示，六个中国大豆买家的代 表，将在12月16日的芝加哥签字仪式上与美国出口商签约购买没有明确数量的大豆。 玉米受到现货市场疲弱的压力。 分析师预计，美国农业部下周将调高2014/15年度玉米期末库存预估至20.27亿蒲式耳， 11月预估为20.08亿。 -----------------------------------0119GMT--------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 592.75 -5.25 -0.88% -0.21% 557.38 78 CBOT玉米 388.25 -2.00 -0.51% -1.71% 419.40 53 CBOT大豆 1040.75 -3.00 -0.29% +0.46% 1029.44 58 CBOT稻米 $12.04 -$0.01 -0.08% -0.25% $12.20 36 美国原油 $62.87 -$0.18 -0.29% -4.51% $74.25 19 汇率 欧元/美元 $1.231 -$0.001 -0.09% +0.16% 美元/澳元 0.827 -0.003 -0.31% -0.68% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张若琪/张荻； 审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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