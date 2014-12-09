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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 09:51 BJT

芝加哥期市：大豆期货五日来首跌，市场静待美农业部报告

3月小麦合约 下滑0.9%至每蒲式耳5.92-3/4美元，周一收高0.7%。
           
    市场预计美国农业部周三公布的月度报告调降大豆库存预估，为大豆价格提供了支撑。
    
    路透对分析师的调查显示，美国大豆库存预计较11月下降5%至4.27亿蒲式耳，而玉米和
小麦库存料将上升。
    
    大豆价格还受到强劲需求的支撑。美国大豆贸易组织周一表示，六个中国大豆买家的代
表，将在12月16日的芝加哥签字仪式上与美国出口商签约购买没有明确数量的大豆。 
    
    玉米受到现货市场疲弱的压力。
    
    分析师预计，美国农业部下周将调高2014/15年度玉米期末库存预估至20.27亿蒲式耳，
11月预估为20.08亿。
    
        -----------------------------------0119GMT---------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           592.75    -5.25  -0.88%    -0.21%     557.38   78
    CBOT玉米           388.25    -2.00  -0.51%    -1.71%     419.40   53
    CBOT大豆          1040.75    -3.00  -0.29%    +0.46%    1029.44   58
    CBOT稻米           $12.04   -$0.01  -0.08%    -0.25%     $12.20   36
    美国原油           $62.87   -$0.18  -0.29%    -4.51%     $74.25   19
    汇率 
    欧元/美元          $1.231  -$0.001  -0.09%    +0.16%
    美元/澳元           0.827   -0.003  -0.31%    -0.68%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
 

 (翻译 张若琪/张荻； 审校 张涛)
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