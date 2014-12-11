芝加哥期市：大豆期货反弹，因美国农业部估计需求强劲

3月小麦期货 下跌0.52%至每蒲式耳5.78-3/4美元，上日收低0.68%。 美国农业部月度供需报告显示，大豆和玉米期末库存低于分析师平均预期。该部亦上调 全球和国内小麦库存前景。 巴西政府的农作物供应机构Conab亦上调大豆产量预估至创纪录的9,580万吨。 受全球供应担忧缓解影响，小麦价格一直承压。有迹象显示俄罗斯似乎不会限制小麦出 口。 ----------------------------------0109GMT--------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 578.75 -3.00 -0.52% -1.20% 559.85 61 CBOT玉米 394.75 1.00 +0.25% -0.13% 416.42 63 CBOT大豆 1034.50 2.50 +0.24% -1.41% 1030.06 52 CBOT稻米 $12.26 $0.00 -0.04% -0.28% $12.20 53 美国原油 $61.51 $0.57 +0.94% -3.62% $72.91 23 汇率 欧元/美元 $1.248 $0.003 +0.24% +0.83% 美元/澳元 0.836 0.004 +0.50% +0.82% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/龚芳)