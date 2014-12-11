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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 09:48 BJT

芝加哥期市：大豆期货反弹，因美国农业部估计需求强劲

3月小麦期货 下跌0.52%至每蒲式耳5.78-3/4美元，上日收低0.68%。
    
    美国农业部月度供需报告显示，大豆和玉米期末库存低于分析师平均预期。该部亦上调
全球和国内小麦库存前景。

    巴西政府的农作物供应机构Conab亦上调大豆产量预估至创纪录的9,580万吨。
    
    受全球供应担忧缓解影响，小麦价格一直承压。有迹象显示俄罗斯似乎不会限制小麦出
口。 
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           578.75    -3.00  -0.52%    -1.20%     559.85   61
    CBOT玉米           394.75     1.00  +0.25%    -0.13%     416.42   63
    CBOT大豆          1034.50     2.50  +0.24%    -1.41%    1030.06   52
    CBOT稻米           $12.26    $0.00  -0.04%    -0.28%     $12.20   53
    美国原油           $61.51    $0.57  +0.94%    -3.62%     $72.91   23
    汇率 
    欧元/美元          $1.248   $0.003  +0.24%    +0.83%
    美元/澳元           0.836    0.004  +0.50%    +0.82%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/龚芳)
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