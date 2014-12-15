芝加哥期市：玉米期货连续第三日上涨，受商品基金买盘扶助

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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----------------------------------0110GMT------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 608.25 1.75 +0.29% +4.56% 562 .71 59 CBOT玉米 408.00 0.50 +0.12% +3.62% 415 .24 83 CBOT大豆 1052.00 4.75 +0.45% +1.94% 1031 .15 62 CBOT稻米 $12.33 -$0.02 -0.16% +0.57% $12 .20 57 美国原油 $56.82 -$0.99 -1.71% -1.71% $70 .58 14 汇率 欧元/美元 $1.245 -$0.001 -0.06% +0.35% 美元/澳元 0.821 -0.003 -0.42% -0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 杜明霞/许娜/张涛)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)