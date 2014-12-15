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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 10:01 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第三日上涨，受商品基金买盘扶助

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           608.25     1.75  +0.29%    +4.56%     562
.71   59
    CBOT玉米           408.00     0.50  +0.12%    +3.62%     415
.24   83
    CBOT大豆          1052.00     4.75  +0.45%    +1.94%    1031
.15   62
    CBOT稻米           $12.33   -$0.02  -0.16%    +0.57%     $12
.20   57
    美国原油           $56.82   -$0.99  -1.71%    -1.71%     $70
.58   14
    汇率 
    欧元/美元          $1.245  -$0.001  -0.06%    +0.35%
    美元/澳元           0.821   -0.003  -0.42%    -0.80%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译/审校 杜明霞/许娜/张涛)
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