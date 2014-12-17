芝加哥期市：小麦期货五天来首跌，但跌势受制于俄罗斯或遏制出口预期

3月玉米 跌0.12%至每蒲式耳4.05-1/2美元，上日下挫0.6%。 俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov表示，只会利用谷物补充库存计划来控制出口。分析 师称，2014/15销售年度稍晚时候，俄罗斯可能被迫采取措施避免国内粮食价格受货币危机 冲击。 贸易消息人士称，俄罗斯联邦兽医及植物卫生监督局限制向一些国家发放出口证书。 有报导称，中国即将批准进口先正达(Syngenta) 的Agricure Viptera玉米。 这对玉米产生支撑。 但美国政府发言人周二对路透称，美国尚未收到中国关于批准进口先正达转基因玉米的 官方通知。 ----------------------------------0119GMT--------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 621.75 -1.50 -0.24% +0.44% 570.88 67 CBOT玉米 405.50 -0.50 -0.12% -0.73% 411.85 74 CBOT大豆 1025.75 2.25 +0.22% -1.32% 1030.99 45 CBOT稻米 $12.14 $0.05 +0.46% -2.37% $12.19 47 美国原油 $55.38 -$0.55 -0.98% -0.95% $69.77 13 汇率 欧元/美元 $1.251 $0.000 -0.02% +0.58% 美元/澳元 0.822 0.001 +0.06% +0.17% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/杜明霞；审校 龚芳/张涛)