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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 09:56 BJT

芝加哥期市：小麦期货五天来首跌，但跌势受制于俄罗斯或遏制出口预期

3月玉米 跌0.12%至每蒲式耳4.05-1/2美元，上日下挫0.6%。
    
    俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov表示，只会利用谷物补充库存计划来控制出口。分析
师称，2014/15销售年度稍晚时候，俄罗斯可能被迫采取措施避免国内粮食价格受货币危机
冲击。
    
    贸易消息人士称，俄罗斯联邦兽医及植物卫生监督局限制向一些国家发放出口证书。
    
    有报导称，中国即将批准进口先正达(Syngenta) 的Agricure Viptera玉米。
这对玉米产生支撑。
    
    但美国政府发言人周二对路透称，美国尚未收到中国关于批准进口先正达转基因玉米的
官方通知。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           621.75    -1.50  -0.24%    +0.44%     570.88   67
    CBOT玉米           405.50    -0.50  -0.12%    -0.73%     411.85   74
    CBOT大豆          1025.75     2.25  +0.22%    -1.32%    1030.99   45
    CBOT稻米           $12.14    $0.05  +0.46%    -2.37%     $12.19   47
    美国原油           $55.38   -$0.55  -0.98%    -0.95%     $69.77   13
    汇率 
    欧元/美元          $1.251   $0.000  -0.02%    +0.58%
    美元/澳元           0.822    0.001  +0.06%    +0.17%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/杜明霞；审校 龚芳/张涛)
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